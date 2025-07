Guardia di Finanza, Diego Serra nuovo comandante provinciale di Catania

Il passaggio di consegne con il generale Antonino Raimondo

CATANIA – La Guardia di Finanza di Catania ha un nuovo Comandante Provinciale: è il Colonnello t.SPEF Diego Serra. Assumerà il comando in sede vacante in attesa dell’insediamento dell’Ufficiale Generale designato dagli Organi di Vertice del Corpo.

Il passaggio di consegne e il curriculum del Colonnello Serra

Il Colonnello Serra subentra al Generale di Brigata Antonino Raimondo, che dopo quattro anni alla guida del Comando Provinciale di Catania è stato trasferito a Roma per assumere il prestigioso ruolo di Comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

Nato a Foggia nel 1976, il Colonnello Serra ha una solida formazione accademica, avendo conseguito il diploma magistrale in Giurisprudenza e la laurea specialistica in Economia e Management. Ha inoltre frequentato il Master di II livello in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione Fiscale Internazionale presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma.

Nel corso della sua carriera, l’Ufficiale ha maturato un’esperienza professionale diversificata. Dopo l’Accademia (1999-2004), è stato Comandante di plotone presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila. Dal 2006 al 2008 ha prestato servizio presso il Gruppo Malpensa come Comandante del 1° Nucleo Operativo, per poi ricoprire, dal 2008 al 2012, l’incarico di Comandante della Compagnia di Busto Arsizio (VA). Dal 2012 al 2020 è stato preposto all’Ufficio Legislazione del Comando Generale della Guardia di Finanza.

Da agosto del 2022, dopo aver frequentato il 49° Corso Superiore di Polizia Economico-Finanziaria, ricopre la carica di Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania. In questo ruolo ha diretto efficacemente importanti indagini in materia di criminalità organizzata, esaltando le funzioni di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, anche mediante l’aggressione sistematica dei patrimoni illecitamente accumulati. Ha inoltre condotto numerose investigazioni a contrasto delle frodi fiscali, dei reati societari, fallimentari e a danno della Pubblica Amministrazione.