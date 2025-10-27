Gambizza l’amante della moglie, guardia giurata in manette

Il vigilante ha sorpreso la consorte in auto con un altro uomo

È finita nel sangue una lite scoppiata per gelosia nella tarda serata di sabato 25 ottobre a Villa Carcina, nel Bresciano. Una guardia giurata di 58 anni ha esploso due colpi di pistola contro l’amante della moglie, colpendolo a una gamba.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Gardone Val Trompia, il 58enne avrebbe sorpreso la consorte in compagnia di un altro all’interno di un’auto parcheggiata nel cortile di una ditta del paese. L’uomo ha quindi estratto l’arma d’ordinanza, regolarmente detenuta, e ha fatto fuoco.

Spara all’amante della moglie e si consegna

Dopo la sparatoria, la guardia giurata si è presentata spontaneamente in caserma, confessando quanto accaduto e consegnando la pistola. È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e condotto nel carcere di Brescia.

La vittima è stata soccorsa e trasportata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche per i rilievi utili a ricostruire la dinamica.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA