Guasto idrico a Catania: acqua sospesa nella zona est

Aggiornamento: ripristinato il servizio

CATANIA – Disagi nella zona est della città per un improvviso guasto alla rete idrica verificatosi nei pressi di via Nizzeti. A comunicarlo è Sidra, che gestisce il servizio.

L’interruzione dell’erogazione riguarda i quartieri Ognina, Rotolo e Picanello, oltre all’area compresa tra corso delle Province, viale Vittorio Veneto, via Gabriele D’Annunzio, via Canfora e le traverse limitrofe.

“Gli operai e i tecnici sono già a lavoro per consentire la riparazione della condotta che alimenta l’area pilota” fa sapere la società, assicurando che “il guasto sarà riparato nel giro di poche ore”. Sidra si scusa con i cittadini per i disagi causati e garantisce rapidità negli interventi per il ripristino del servizio.

AGGIORNAMENTO: RIPRISTINATI I SERVIZI

Sidra Spa comunica che il guasto verificatosi nei pressi di via Nizzeti è stato risolto e che l’erogazione idrica è stata ripristinata nelle aree di Catania precedentemente interessate dal disservizio. Il servizio è tornato regolare nei quartieri Ognina, Rotolo e Picanello e nella zona est delimitata da corso delle Province, viale Vittorio Veneto, via Gabriele D’Annunzio, via Canfora e traverse limitrofe. Sidra, in una nota, “ringrazia i cittadini per la collaborazione e si scusa per i disagi arrecati”.