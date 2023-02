Problemi a internet, guasti alla rete Tim

Sui social impazza l'hashtag #TimDown, cosa sta accadendo

Non c’è pace per le connessioni internet degli italiani. Dopo il lunghissimo disservizio alle mail di Libero e Virgilio, oggi è la volta dalla Tim. Arrivano così migliaia di segnalazioni di disservizi registrati e sui social impazza l’hashtag #TimDown.

Secondo quanto ha reso noto un portavoce dell’azienda, sulla rete Tim “è stato rilevato un problema di interconnessione internazionale e sono in corso le analisi per la risoluzione del problema”. La Polizia Postale avrebbe escluso un attacco hacker.

Alle segnalazioni si uniscono i post sui social con l’hashtag #TimDown che è salito rapidamente al primo post tra i trending topics italiani. Come spesso capita il maggior numero di problemi sembra concentrarsi nei maggiori centri urbani, da Milano a Roma, da Torino a Napoli e Bari.

Molti utenti arrabbiati soprattutto nella zona di Napoli, per l’impossibilità di seguire Spezia-Napoli su Dazn (che non ha responsabilità in merito). A cui si sommano le preoccupazioni di chi invece attende Inter-Milan: a differenza della partita della capolista – trasmessa anche via satellite su Sky -, per poter assistere al derby di Milano è necessaria una connessione internet.