Guerra, Cisl: bandiera dell’Ucraina per sollecitare la pace

Anche Acireale vicino al popolo ucraino

Catania- Varie iniziative a Catania per manifestare solidarietà al popolo ucraino per la guerra scoppiata ieri. “La Cisl catanese e l’Anolf (Associazione Oltre Le Frontiere) Catania esprimono solidarietà e vicinanza alla comunità ucraina, costituita da cittadini di ispirazione autenticamente europea, lavoratori e lavoratrici instancabili, in questo momento fortemente turbati dall’avvio delle attività belliche nonché assai preoccupati per le sorti dei loro cari, e auspicano che la comunità internazionale si metta proficuamente all’opera per un immediato cessate il fuoco”. Lo dichiarano Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl etnea, e Alessandro Schinco, presidente dell’Anolf provinciale.

Già in occasione del 18° congresso della Cisl catanese appena concluso, il leggio era stato ornato con la bandiera dell’Ucraina, siglata dai giovani cittadini ucraini, che hanno voluto così ringraziare i volontari dell’Anolf per gli aiuti ricevuti, e dalla bandiera della pace.

Iniziative anche ad Acireale. L’Amministrazione comunale ribadisce la propria vicinanza al popolo ucraino ed in questa direzione ha previsto alcuni momenti significativi. Oggi il Palazzo di Città verrà illuminato di giallo e blu, i colori della bandiera ucraina, mentre domenica mattina, con inizio alle 11, su piazza Duomo, avrà luogo una riflessione sui temi collegati alla pace ed alla solidarietà, al quale parteciperanno il sindaco, ing. Stefano Alì, il vicario generale della Diocesi, mons. Giovanni Mammino, ed alcuni cittadini ucraini. Le varie iniziative sono curate dal vicesindaco, dott.ssa Palmina Fraschilla, e dall’assessore alla Cultura, dott. Fabio Manciagli.