Guerra, Dugin sul fallimento di Putin a Kherson: “Deve pagare con la vita”

ROMA – ‘In una autocrazia diamo al sovrano pienezza assoluta dei poteri per salvarci tutti. Pieni poteri in caso di successo, ma anche totalità delle responsabilità in caso di fallimento’, ha scritto su Telegram il filosofo Alexander Dugin in un duro attacco a Putin, indicato come ‘voi-sapete-chi’, che a suo avviso dovrebbe pagare anche con la vita la ritirata di Kherson.

Il Mirror riferisce che in seguito il post (di 2 giorni fa) è stato rimosso.

‘Mosca continuerà a riprendersi i territori russi e per ovvie ragioni non ha ancora utilizzato tutto il suo arsenale di possibili armi di distruzione in Ucraina. Questo non solo per la nostra gentilezza umana, ma tutto ha il suo tempo’, scrive intanto in un post su Telegram l’ex presidente russo Medvedev.