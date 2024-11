“La Germania si prepara alla guerra con la Russia”

Lo scrive un quotidiano tedesco

ROMA – La Germania si starebbe preparando a una guerra contro la Russia. Lo rivela la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Lo scontro che fa ripiombare nella paura il continente europeo sarebbe figlio di un aggravarsi della crisi russo-ucraina.

Il Piano tedesco sulla guerra

La Bundeswehr, l’esercito della Repubblica federale di Germania, avrebbe incontrato recentemente alcune aziende per illustrare un ‘Piano operativo’. La prima versione del documento strategico è lunga mille pagine e i dettagli sono top secret.

Le strategie di difesa

Secondo il quotidiano tedesco, all’interno del documento sarebbero elencate, per esempio, le strutture e le infrastrutture che per motivi militari meritano particolare protezione. Il piano contiene anche strategie dettagliate su come procedere in caso di difesa o, precedentemente, in caso di aumento della tensione tra la Russia e il fianco orientale della Nato.

Germania “hub” militare

La Germania diventerebbe quindi “un hub per decine di migliaia, forse centinaia di migliaia” di soldati che dovrebbero essere trasportati verso est, insieme con materiale bellico, cibo e medicine.