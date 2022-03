Guerra in Ucraina, Salvini: andiamoci fisicamente

Le parole del leader della Lega a margine della preghiera dei deputati e senatori

PALERMO – “Bene manifestare a Parigi o Berlino ma non basta. Andiamoci fisicamente in Ucraina. Andiamoci pacificamente a fermare le bombe. Come facciamo entrare le armi e gli aiuti umanitari e facciamo entrare anche i messaggi di pace” così il segretario della Lega Matteo Salvini a margine della preghiera dei deputati e senatori nel Chiostro della Chiesa di San Gregorio Nazianzeno a Roma

