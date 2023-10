Guerra israelo-palestinese: centinaia di morti in un ospedale bombardato a Gaza

Accuse incrociate sulle responsabilità della strage

1' DI LETTURA

GAZA – Tensione sempre più alta in Medio Oriente. Centinaia di morti in un ospedale di Gaza, con accuse di responsabilità incrociate tra forze israeliane e palestinesi. Intanto, la Giordania ha annullato l’incontro Biden-Abbas-Sisi, col presidente Usa in arrivo oggi in Israele.

Il presidente Usa Joe Biden si dice “indignato” per quanto successo a Gaza e chiede che sia fatta chiarezza. Guterres afferma che niente giustifica “punizioni collettive” e chiede un “cessate il fuoco umanitario immediato”.

Finora sono almeno 3.200 i morti e 11mila i feriti nella Striscia dall’inizio dei combattimenti, secondo Hamas. Teheran chiede “unità globale” contro Israele. Manifestazioni davanti alle ambasciate di Francia e Regno Unito nella capitale iraniana. Proteste anche in altri Paesi arabi. Lo Stato ebraico continua a bombardare anche Hezbollah in Libano: 5 i morti.