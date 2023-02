Guerra, la Russia smette di ridurre le armi nucleari: pronti all’uso

Sospesa l'applicazione del trattato Start

La Russia è pronta a test sulle armi nucleari. ‘Non le useremo mai per primi, ma se lo faranno gli Stati Uniti dobbiamo essere pronti. Perchè la parità strategica non deve essere infranta’, ha detto il presidente Putin nel discorso alla Nazione, annunciando che la Russia sospende l’applicazione del trattato Start sulla riduzione delle armi nucleari.

Il capo del Cremlino è tornato a minacciare l’Occidente: ‘È in gioco l’esistenza stessa della Russia che voleva una soluzione pacifica in Ucraina, ma è stata ingannata da carte false e ora continuerà sistematicamente l’offensiva in Ucraina’.

‘Un discorso assurdo’, la reazione della Casa Bianca.