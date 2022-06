Guerra, le forze ucraine si ritirano da Severodonetsk

Kiev insiste nella richiesta di armi. Drammatici i dati di Medici senza frontiera

ROMA – Le forze ucraine hanno ricevuto l’ordine di ritirarsi dalla città strategica di Severodonetsk, nella regione dell’Ucraina orientale di Lugansk: lo ha reso noto il governatore della regione. In Ucraina intanto arrivano i lanciarazzi americani Himars, mentre gli USA si apprestano ad annunciare ulteriori 450 milioni di dollari in aiuti militari.

Medici senza frontiere ha evacuato 653 persone con il suo treno-ospedale: l’11% dei pazienti con traumi da guerra ha meno di 18 anni, oltre il 40% dei feriti sono anziani e bambini.

Sempre dall’Ucraina la posizione che emerge è che solo la vittoria militare di Kiev convincerà la Russia a seri negoziati di pace: “le armi garantiranno la via diplomatica”. Ne è convinto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, che al Corriere della Sera dice che l’aggressione russa non riguarda solo le case ucraine, ma ogni famiglia europea.

Quanto alla via negoziale, i cannoni di Mosca continuano a sparare, dice Kuleba, ma per Kiev vale ancora l’offerta di un summit Putin-Zelensky. ma per il ministro degli Esteri russo Lavrov: le potenze occidentali non consentiranno all’Ucraina di tornare al tavolo dei negoziati con la Russia.