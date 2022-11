Guerra, l’Ue prepara un tribunale per i crimini della Russia

L'annuncio di Ursula von der Leyen

“La Russia deve pagare per i suoi crimini orribili. Collaboreremo con la Corte penale internazionale e contribuiremo alla creazione di un tribunale specializzato per giudicare i crimini della Russia. Ci assicureremo che la Mosca paghi per la devastazione che ha causato, con i fondi congelati degli oligarchi e i beni della sua banca centrale”. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue von der Leyen in un tweet che stima in circa 600 miliardi i danni subiti dall’Ucraina e parla di circa 320 miliardi di beni russi congelati.

Al ministeriale della Nato, il ministro degli esteri Tajani spiega: “Dobbiamo proteggere tutti i Paesi dei Balcani occidentali e i vicini dell’Ucraina: l’unità è la cosa più importante”.