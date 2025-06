La guerra in Medio Oriente, nessuna modifica d’allerta a Sigonella

Cosa accade alla base statunitense

CATANIA – L’ultima volta che il livello d’allerta fu modificato in crescendo risale appena allo scorso anno. In questi giorni del 2024, anche Sigonella alzò a Charlie il parametro di sicurezza della base per via di timori legati a possibili attentati terroristici.

Fino a ieri a tarda sera, invece, il livello di guardia non è stato innalzato. Gli attacchi degli Usa agli approdi nucleari dell’Iran e quelli dell’Iran alle basi statunitensi in Medio Oriente non ha modificato i livelli d’allerta. Almeno, come detto, fino a ieri.

Le forze armate statunitensi utilizzano una scala FPCon, Force Protection Condition, per descrivere il grado di allerta da attivare in caso di minacce terroristiche. Charlie è il livello di allerta arancione, subito prima del rosso “Delta” che indica il pericolo imminente di un attacco a strutture o personale militare. Il livello precedente, quello giallo, è “Bravo”, ed è quello in cui normalmente si trova la base di Sigonella. Il più basso è Alpha Plus, quello attuale.

La base di Sigonella

La base militare di Sigonella ospita al suo interno diverse strutture militari. Nell’aeroporto, il cui comando è italiano, sono di stanza il Quarantunesimo Stormo Antisom e l’Undicesimo Reparto Manutenzione Velivoli dell’Aeronautica militare italiana, oltre ad assetti e personale Nato.

A Sigonella è ospitata la Naval Air Station della Marina militare degli Stati Uniti. Chiamata “Hub of the med”, snodo del mediterraneo, per la sua posizione importantissima al centro del bacino marittimo, ospita 5 mila militari delle diverse forze armate degli Stati Uniti.

Nel frattempo, per la giornata di sabato prossimo, Cgil e movimenti civici e politici, hanno preannunciato una manifestazione “per la pace” proprio dinanzi alla base di Sigonella.