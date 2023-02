Guerra in Ucraina, gli incontri per la pace di Sant’Egidio

Nel primo anniversario dell'invasione russa, la comunità organizza due occasioni di riflessione

CATANIA – A un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, la Comunità di Sant’Egidio e l’Arcidiocesi di Catania si fermano insieme a pregare e riflettere. Domani, 24 febbraio, alle 18 presso la Chiesa di Santa Chiara, in Via Garibaldi 89, ci sarà un incontro sul tema della Pace.

A intervenire saranno Emiliano Abramo della Comunità di Sant’Egidio, Yuriy Lifanse in collegamento da Kiev e Domenico Quirico, inviato di guerra e giornalista de La Stampa di Torino.

Alle 19:45, a conclusione di incontro, partirà un corteo per la via Garibaldi che terminerà in cattedrale dove avrà luogo, alle 20, la preghiera per la Pace presieduta da monsignor Luigi Renna.