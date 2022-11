L'opposizione ungherese potrebbe bloccare l'approvazione del nuovo pacchetto di sostegno finanziario

ROMA – “L’Ungheria è pronta a continuare a sostenere finanziariamente l’Ucraina su base bilaterale, ma non accetteremo in nessun caso che l’Ue prenda dei crediti per pagare questo scopo”, ha detto il ministro degli Esteri ungherese Szijjarto.

L’opposizione ungherese potrebbe bloccare l’approvazione del nuovo pacchetto di sostegno finanziario per il 2023 che la Commissione, come annunciato la presidente von der Leyen al presidente Zelensky, è chiamata a discutere questa settimana.