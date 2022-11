Guerra, Zelensky: “La Russia vuole la pace? Lo dimostri”

Per il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov le proposte "sono irrealistiche"

Se la Russia non metterà in campo “azioni concrete” per arrivare alla pace significa che vuole “ingannare” il mondo e congelare la guerra: così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso del suo discorso ai leader del G20, stando a una fonte informata sentita dall’Ansa.

Zelensky ha ribadito che all’Ucraina deve essere offerta la possibilità di una pace giusta, senza compromessi per la sua sovranità.

Per il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, le proposte di Zelensky sono “non realistiche e non adeguate”.

Nonostante le dichiarazioni degli Stati Uniti al vertice del G20, “altri Paesi – ha affermato poi Lavrov in conferenza stampa al G20, come riporta Ria Novosti – sono sempre più convinti che il conflitto in Ucraina sia stato provocato da Washington”.