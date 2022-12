Guida senza patente né assicurazione, inseguimento in via Palermo

Un giovane di 25 anni, incensurato, è stato denunciato non solo per le violazioni del codice della strada, ma anche per resistenza alla polizia.

CATANIA 1' DI LETTURA Condividi

1' DI LETTURA CATANIA – Nei giorni scorsi, durante un servizio di vigilanza stradale, una pattuglia della Polizia Stradale, nei pressi dello svincolo di Misterbianco, utilizzando gli appositi segnali ha intimato al conducente di una FIAT 600 di fermarsi per procedere a un controllo di routine. L’automobilista, tuttavia, dopo aver accennato a fermarsi, ha proseguito la marcia, speronando l’autovettura di servizio, al fine di guadagnare la fuga. È cominciato così l’inseguimento. L’automobilista ha raggiunto a forte velocit via Palermo, incurante del traffico intenso e dei pedoni che stavano attraversando la strada per recarsi al vicino ospedale Garibaldi. La folle fuga, che ha creato grave pericolo e generato allarme, si è conclusa contro un autoveicolo, parcheggiato sulla pubblica via, provocando gravi danni ad entrambe le vetture. Il personale operante, dopo essersi sincerato dello stato di salute del conducente che aveva riportato solo leggere contusioni, ha appreso da lui stesso, un giovane di 25 anni incensurato, che aveva tentato così rocambolescamente di sottrarsi al controllo perché sprovvisto di patente di guida e assicurazione. I successivi accertamenti svolti sull’auto hanno confermato la versione fornita. Stante la gravità dei fatti, il giovane, cui ovviamente sono state contestate le previste sanzioni amministrative per le gravi violazioni del codice della strada commesse, è stato anche segnalato all’autorità giudiziaria per la resistenza opposta agli agenti e il danneggiamento dell’auto di servizio.

