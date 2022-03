Gupe Catania: recupero della 11^ giornata contro Vibo Valentia

CATANIA – Ultima chiamata per tener viva una fiamma di speranza e coraggio. È questo l’unico obiettivo che ‘A Ricchigia Gupe Volley Catania si è posta per centrare una salvezza che avrebbe del miracoloso. Contro Vibo Valentia, nel recupero dell’undicesima giornata del campionato di Serie B, girone M, ci si gioca tanto della corsa alla permanenza nella categoria. Gli uomini di coach Fabrizio Petrone vivono una stagione densa di difficoltà e insidie, non tutte di natura agonistica. Il giovanissimo gruppo etneo si trova ad affrontare un ultimo filotto di partite decisivo per giocarsi le carte-salvezza e quale miglior occasione di quella che si presenterà allo Sporting Center domani sera? Si preannuncia un match senza esclusione di colpi. Capitan Scuderi e compagni riconoscono l’alta posta in palio e venderanno cara la pelle, come sottolinea il direttore generale Gupe Volley Massimo Smario: “Sfidiamo una formazione che condivide la nostra filosofia giovane. Tonno Callipo è una realtà che con grande ambizione vede crescere gli atleti del futuro. Sarà una bella partita e una bella serata di sport, con molto piacere incontreremo staff e componenti della società calabrese. Il risultato è importante per entrambi, più che per la classifica, per onorare questa competizione” L’appuntamento è fissato alle 19:00 di mercoledì 16 marzo, quando il PalaGupe, per la prima volta accessibile al 60% della capienza massima consentita, spingerà i rossoblù a onorare il torneo, la maglia e la storia di un club che fa della filosofia del “non mollare” uno stigma noto a tutti. Diretta streaming dalle ore 18:45.

