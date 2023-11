H7 Hospital Seven sempre più vicino al paziente: l’esame per le apnee notturne diventa a domicilio

SonnoService, il nuovo servizio di polisonnografia domiciliare di Sapio Life, sarà possibile effettuare l'esame diagnostico per la Sindrome OSAS in casa con brevi tempi di attesa

L’ambulatorio polispecialistico H7 Hospital Seven compie un ulteriore passo avanti per andare sempre di più incontro alle esigenze di assistenza e cura dei pazienti. Grazie alla nuova collaborazione con Sapio Life, gli utenti hanno infatti da oggi la possibilità di effettuare l’esame diagnostico per la Sindrome da Apnee ostruttive del sonno (OSAS) comodamente nella propria abitazione e con un’attesa di soli cinque giorni dalla prenotazione. Il paziente riceverà in casa un tecnico specializzato in Medicina del sonno che installerà l’apparecchiatura per la polisonnografia cardiorespoiratoria: l’esame che durante il sonno registra simultaneamente il respiro, il russamento, il battito cardiaco, la percentuale di ossigeno nel sangue e la posizione in cui si dorme. Tramite un software specifico, i risultati verranno immediatamente trasmessi al medico specialista che, a seguito di referto, definirà la terapia necessaria.

«I disturbi del sonno – riferisce il dottor Alfio Mauro Catalano, responsabile del servizio di Neurologia del Centro Catanese di Medicina e Chirurgia e del poliambulatorio H7 – coinvolgono il 40% della popolazione italiana determinando un’alterazione della qualità di vita». Il sonno influisce infatti sull’attività diurna (lavorativa, sociale, psicologica) e sulla nostra aspettativa di vita. Chi è affetto dalla Sindrome delle Apnee Notturne soffre, oltre che di frammentazione del sonno, anche di interruzioni della respirazione durante la notte, con una conseguente diminuzione dell’ossigenazione del sangue.

«Il servizio di polisonnografia – prosegue Catalano – era già attivo nel nostro ambulatorio ma da oggi, grazie a SonnoService, si arricchisce anche della possibilità di eseguire l’esame strumentale a casa del paziente, determinando così una rapida e pronta terapia con un approccio multidisciplinare che comprende la figura del neurologo e dello pneumologo».

La Sindrome OSAS può infatti essere ricollegata sia al campo d’intervento neurologico che a quello pneumologico.

Anna Maria Costanzo – medico aiuto nel reparto di Medicina e Geriatria del Centro Catanese di Medicina e Chirurgia e specialista delle consulenze pneumologiche nell’ambulatorio in H7 – rimarca l’incidenza di questa problematica: «Le Apnee ostruttive del sonno rappresentano una patologia poco conosciuta ma molto frequente, anche fra i giovani.» Se i soggetti più a rischio sono prevalentemente gli uomini fra i 30 e i 60 anni, possono soffrirne anche le donne, soprattutto dopo la menopausa, ed i bambini con ipertrofia e infiammazione di adenoidi e/o tonsille.

«Oggi, grazie a Sapio Life, abbiamo la possibilità di utilizzare a domicilio lo strumento del poligrafo per valutare il tracciato cardiorespiratorio per le diagnosi di OSAS. Questo importante servizio permette al paziente di sottoporsi all’esame in casa e di ottenere il referto nel più breve tempo possibile, in modo da iniziare la terapia fin da subito. Inoltre, grazie allo strumento – aggiunge la dottoressa Costanzo – per noi medici è possibile seguire sempre il monitoraggio del paziente con la telemedicina, così da controllare periodicamente i valori e la terapia o modificarla in caso di variazioni dei parametri».