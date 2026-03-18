Il mezzo è uscito di strada ed è finito su quelli in sosta

BALESTRATE (PALERMO) – La sua auto è uscita di strada, finendo su alcuni mezzi in sosta e su alcune fioriere, lui era riverso sul volante. Sembrava un incidente stradale, ma a stroncare l’automobilista sarebbe stato un malore.

I soccorsi

Il dramma a Balestrate, in provincia di Palermo, dove un uomo è stato trovato senza vita all’interno di una Volvo. E’ successo in via Madonna del Ponte: alcuni commercianti della zona hanno rotto un finestrino per cercare di soccorrerlo e hanno lanciato l’allarme.

E’ stato colpito da un infarto

Era in corso un forte temporale, l’uomo è così stato trasportato all’interno di un’attività commerciale, ma ai sanitari del 118 non è rimasto che constatare il decesso. L’automobilista, un settantenne di origini olandesi, ma da tempo residente a Balestrate, sarebbe stato colpito da un infarto mentre era alla guida, al punto da perderne il controllo.

Sul posto, oltre all’ambulanza, sono arrivati i carabinieri di Partinico e della stazione locale che hanno effettuato i rilievi e il medico legale che ha eseguito l’ispezione cadaverica. La salma è stata restituita alla famiglia.