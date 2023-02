Handball Erice, sconfitta allo scadere contro Cassano Magnago

Il gol vittoria delle padrone di casa arriva sul fil di sirena

Doccia gelata per l’Handball Erice, che, allo scadere, perde in trasferta il confronto con il Cassano Magnago con il risultato finale di 24 a 23.

A decidere l’incontro è stata Giulia Gozzi, che, sul fil di sirena, ha realizzato la rete della vittoria dei padroni di casa.

Una gara dai ritmi lenti e dai tanti errori, con la formazione ericina costretta a rincorrere per lunghi tratti del match. Nel finale di gara, Erice, spinta da Storozhuk, era riuscita a pareggiare con Gorbatsjova. Nelle ultime battute Cassano Magnago è stata brava a concretizzare la rete della vittoria.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

Inizio difficile per l’Handball Erice in fase offensiva, con ritmi di gioco lenti (13’ 5-3). La parità di Ekoh, porta Onelli al time-out (15’ 5-5). Gorbatjova riesce a portare Erice al suo primo vantaggio (23’ 6-7). La frazione poi termina in parità, con un punteggio relativamente basso, complice le tante palle perse (30’ 8-8).

SECONDO TEMPO

Erice parte forte con le parate di Iacovello e le reti di Tarbuch e Ekoh (33’ 8-10). I due minuti sanzionati a Gorbatsjova portano alla reazione di Cassano Magnago che si acquisisce il triplo vantaggio (38’ 13-10). Margarida Conte si rende conto che qualcosa che non va e chiama un time-out (40’ 13-10).Ekoh riesce a sbloccare Erice (42’ 15-11), dopo quasi dieci minuti senza realizzare. Sale in cattedra Storozhuk, che riesce accorciare sul meno due, con Onelli costretto al minuto di sospensione (46’ 16-14).

Erice riesce a toccare il meno uno con Gorbastjova e Basolu, ma Cassano Magnago è brava a reagire, portando Conte al nuovo time-out (54’ 22-18). Erice accorcia le distanze con Storozhuk e Tarbuch (56’ 22-20). Ekoh e Storozhukriaprono completamente il match (57’ 23-22). Gorbatsjova mette a segno il pareggio che porta Onelli al time-out (59’ 23-23). La rete allo scadere di Gozzi consegna poi il successo ai padroni di casa (60’ 24-23).

IL TABELLINO

Cassano Magnago vs Ac Life Style Erice 24-23

Parziali: (8-8; 24-23).

Cassano Magnago: Maggioni, Ferrazzi, Tchagba, Montoli 1, Cobianchi 5, Gozzi 5, Zanellini 3, Brogi 3, Macchi, Ponti 2, Barbosu 5, Barbuscia, Milan G., Bertolino (p), Milan A. (p).

Allenatore: Salvatore Onelli.

Ac Life Style Erice: Masson (p), Tarbuch 5, Storozhuk 5, Benincasa, Landri, Cozzi, Iacovello (p), Basolu 2, Pugliara 1, Coppola, Ekoh 5, Gorbatsjova 5, Terenziani, Farisé.

Allenatore: Margarida Conte.

Arbitri: Gianna Stella Merisi e Andrea Alejandra Pepe.