Handball Erice, vittoria e secondo posto per le siciliane

Successo contro il Mezzocorona

1' DI LETTURA

ERICE (TP) – Vittoria casalinga per l’Ac Life Style Erice nel match contro il Mezzocorona con il risultato finale di 32 a 21. Un successo che permette alle ericine di agganciare in classifica Pontinia al secondo posto, in attesa dell’ultimo turno della stagione regolare, che precederà i play-off, già sicuri per le ragazze guidate da Margarida Conte. La gara di oggi ha visto Erice sempre avanti nel punteggio, acquisendo la doppia cifra di vantaggio già nel primo tempo. Tra le singole emergono le 10 realizzazioni messe a segno da Storozhuk.

PRIMO TEMPO: Primo triplo vantaggio per Erice, con le reti di Storozhuk e Cozzi (6’ 4-1). Erice allunga subito, con Mezzocorona che chiama un minuto di sospensione (9’ 7-1). La difesa di Erice è un fattore, con le ericine che portano il proprio vantaggio in doppia cifra (20’ 14-3). Nel finale della prima frazione di gioco Mezzocorona prova a recuperare, con il primo tempo che termina 20 a 11.

SECONDO TEMPO: Mezzocorona fatica a trovare la via della rete ed Erice riporta il proprio vantaggio in doppia cifra (36’ 24-11). Le corse di Basolu mantengono vivo il vantaggio ericino, che porta Mezzocorona al minuto di sospensione (51’ 31-18). Il finale poi vede la vittoria di Erice con il risultato finale di 32 a 21.