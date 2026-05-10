 Hantavirus, coinvolte regioni del Sud
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Hantavirus, l’allarme arriva in Italia: coinvolte anche regioni del Sud

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Le decisioni del ministero della Salute
LA SORVEGLIANZA
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1 min di lettura

ROMA- L’allarme Hantavirus arriva in Italia. Il ministero delle Salute ha attivato la ‘sorveglianza attiva’ su quattro passeggeri che erano a bordo di un volo Klm in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave Mv Hondius, poi ricoverata e morta a Johannesburg a causa del virus.

Quattro le regioni coinvolte (Calabria, Campania, Toscana e Veneto), disposte le quarantene precauzionali.

I quattro sono stati rintracciati e le loro informazioni trasmesse alle Regioni di competenza.

Sono stati attuati i protocolli previsti e attivata la sorveglianza “nel principio di massima cautela”: sono stati quindi messi in quarantena, sono stati tracciati il loro contatti e vengono monitorate costantemente le loro condizioni di salute fino al completamento del periodo di sorveglianza che è di circa 45 giorni.

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