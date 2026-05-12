 Hantavirus chiesta la diffusione della circolare anche in Sicilia
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Hantavirus, Scalzo: “Anche in Sicilia più alto il livello d’attenzione”

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Chiesta la diffusione della nota del ministero della Salute negli ospedali
SANITÀ
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PALERMO – “Anche in Sicilia, come nel resto d’Italia, abbiamo alzato il livello di attenzione sull’Hantavirus”. Lo ha detto Giacomo Scalzo, dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe) siciliano, che ieri ha firmato una circolare indirizzata ai direttori generali, sanitari e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie provinciali, oltre ai direttori generali delle aziende del servizio sanitario regionale.

Scalzo ha richiamato all’attenzione le strutture sanitarie, in considerazione dell’importanza degli eventi segnalati e delle possibili ricadute di carattere epidemiologico, e ha ribadito l’importanza della diffusione della nota del ministero della Salute a tutti i pronto soccorso, ai reparti malattie infettive, di medicina generale, di Pneumologia e ai laboratori di analisi cliniche e di microbiologia delle aziende. 

Nel frattempo, i porti e gli aeroporti non hanno ancora attivato alcun protocollo.

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