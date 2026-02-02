Gela, hashish nell’armadietto: scattano sequestro e arresto

I controlli dei carabinieri

GELA (CALTANISSETTA) – I carabinieri del Comando provinciale di Caltanissetta, con l’aiuto dei colleghi del reparto di Gela, hanno arrestato in flagranza un 21enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo e a scoperta della droga

L’operazione è scattata nel cuore del centro abitato di Gela. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto oltre un chilo di hashish nascosto all’interno di un armadietto. La droga è stata sequestrata, mentre il giovane è stato arrestato e condotto in carcere.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI CALTANISSETTA E PROVINCIA