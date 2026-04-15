La scoperta della guardia di finanza

PALERMO – Hashish spedita via corriere a Palagonia, in provincia di Catania. La scoperta è stata fatta dalla guardia di finanza, che ha arrestato due persone sequestrando dieci chili di droga. In azione i finanzieri del Comando provinciale, che hanno monitorato la consegna tramite corriere di un pacco sospetto.

L’hashish nascosta in un pacco

A ritirare il plico si è presentato un 18enne che è stato fermato, nonostante il tentativo di fuga, insieme con un 52enne che era rimasto in auto. Il mezzo è poi risultato rubato qualche giorno prima a Grammichele. All’interno del pacco i finanzieri hanno trovato cinquanta panetti di hashish avvolti e nascosti all’interno di schiuma solida di poliuretano.

La droga e l’auto sono state sequestrate e i due arrestati per traffico di stupefacenti. Per il 52enne è scattata anche la denuncia per furto alla procura di Caltagirone.