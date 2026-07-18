 Siracusa, Heather Parisi pronta per il Pride: "Adoro questa terra"
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Heather Parisi arrivata a Siracusa, il messaggio prima del Pride

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"L'identità di genere non è legata alla biologia"
LA MANIFESTAZIONE
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Heather Parisi è arrivata a Siracusa per partecipare al Siracusa Pride, in programma sabato 18 luglio con partenza alle 18:30 da piazza Euripide e arrivo in piazza Archimede. L’ex ballerina statunitense, madrina della manifestazione, ha affidato a un video diffuso sui social un messaggio. “L’identità di genere non è legata alla biologia, ai genitali o alla genetica di una persona. Ogni individuo è libero di essere come si sente e deve poter essere ciò che vuole”, ha detto nella clip registrata nella serata di venerdì 17 luglio, poco dopo il suo arrivo in città.

Heather Parisi: “Siracusa è una bomboniera”

Accanto a Pamela e Giulia, tra le organizzatrici dell’evento, Heather Parisi ha espresso il proprio entusiasmo per essere tornata nell’Isola. “Sono appena arrivata a Siracusa che per me è una bomboniera, adoro la Sicilia”, ha dichiarato. L’ex pupilla di Pippo Baudo ha poi ribadito il legame che, come ha raccontato, la unisce da tempo alla comunità transgender.

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“Sono orgogliosa di stare assieme a voi, però vorrei sottolineare che io e la comunità trans abbiamo avuto sempre una bellissima complicità, da quando avevo 11 anni – ha precisato – E loro lo sanno nel loro cuore. Non ho mai avuto mancanza di rispetto, non avrò mai mancanza di rispetto”. Nelle scorse settimane, la scelta di Heather Parisi come madrina ha spaccato il Pride siracusano.

Heather Parisi Siracusa
Heather Parisi a Ortigia (Foto Instagram)

Siracusa Pride, il corteo

Il Siracusa Pride prenderà il via nel tardo pomeriggio di sabato 18 luglio con il concentramento dei partecipanti in piazza Euripide. Da lì partirà il corteo che attraverserà il centro cittadino fino a raggiungere piazza Archimede. Nel suo messaggio, Heather Parisi ha invitato tutti a vivere la manifestazione come un momento di condivisione: “E’ una festa e dobbiamo stare tutti assieme, allegri, felici, io e tutti voi”.
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