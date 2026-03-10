 Ispica, tenta di uccidere la convivente: donna ferita, è grave
“Ho ucciso la mia convivente”: trovata viva, ma in gravi condizioni

Un uomo arrestato a Ispica per tentato femminicidio
NEL RAGUSANO
di
ISPICA – Telefona al 112 confessando di avere ucciso la convivente, nella loro casa di Ispica, ma quando la squadra mobile della Questura di Ragusa e agenti del commissariato di Modica arrivano sul posto trovano la donna priva di sensi, in grave condizioni, ma ancora viva.

I soccorsi

La vittima dell’aggressione è stata trasportata d’urgenza all’ospedale a Modica dove i medici l’hanno giudicata guaribile in 45 giorni. L’uomo è stato arrestato dalla polizia per tentato femminicidio e condotto in carcere.

