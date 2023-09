I camper dell’Asp a Villa Niscemi per la “Domenica Favorita”, esami gratuiti

Potranno essere effettuati screening oncologici e vaccinazioni

2' DI LETTURA

PALERMO – L’Asp di Palermo sarà presente, anche quest’anno, con i camper della prevenzione alla Domenica Favorita.

Non solo screening oncologici e vaccinazioni, domani (domenica 1 ottobre, dalle ore 9-13.30) all’interno del parco di Villa Niscemi gli operatori dell’azienda sanitaria del capoluogo proporranno anche lo screening visivo pediatrico per i bambini tra 3 e 8 anni, uno sportello amministrativo per effettuare tutte le operazioni (come cambio medico o esenzione ticket) che solitamente vengono garantite nelle sedi fisse e prevenzione del randagismo (i veterinari dell’Asp impianteranno gratuitamente il microchip).

Presenti in tutte le tappe della Domenica Favorita anche una equipe della UOC Organizzazione Sanitaria dei Servizi alla Famiglia per fornire informazioni su consultori, servizi dedicati agli adolescenti e alle vittime di violenza.

“Ringraziamo il sindaco, Roberto Lagalla, e tutta l’organizzazione della Domenica Favorita per l’opportunità che ci viene concessa – ha detto il Commissario straordinario dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – la gente ha dimostrato di apprezzare il modello di prevenzione itinerante che ormai da 3 anni proponiamo in città e provincia. Un modello apprezzato e condiviso anche da chi vuole vivere una Domenica in maniera diversa e coinvolgente al Parco della Favorita, sfruttando l’opportunità per aderire ai programmi di prevenzione. Nell’ultima edizione della manifestazione, furono circa 600 gli esami effettuati che consentirono di diagnosticare 3 tumori in una fase asintomatica della malattia”.

A bordo di 5 camper ed all’interno dei gazebo del villaggio della salute, l’Azienda sanitaria del capoluogo, proporrà domani una lunga serie di prestazioni, tutte gratuite e con accesso diretto: screening del tumore della mammella (mammografia per donne di età compresa tra 50 e 69 anni); screening del cervicocarcinoma (Pap Test o HPV Test per donne tra 25 e 64 anni); screening del tumore del colon retto (distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci per persone tra 50 e 69 anni); screening del tumore della tiroide (ecografia per persone tra 18 e 50 anni); screening visivo pediatrico (bambini tra 3 e 8 anni); vaccinazioni anticovid e tradizionali; informazione sui servizi dei consultori e dei centri antiviolenza; sportello amministrativo; prevenzione del randagismo.