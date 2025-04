I funerali di Papa Francesco, tutto quello che c’è da sapere

Roma blindata per le esequie del Pontefice previste per sabato alle 10

ROMA – Roma blindata per le esequie del Papa di sabato mattina per proteggere i leader mondiali che saranno presenti. Il piano di sicurezza prevede un cacciatorpediniere nelle acqua intorno alla Capitale, caccia Eurofighter, radar, bazooka anti-droni nell’area della Santa Sede e sul percorso del corteo funebre. Nel programma ufficiale di Donald Trump non è previsto alcun incontro bilaterale ufficiale. L’arrivo del presidente degli Stati Uniti è previsto nella tarda serata di oggi, la partenza domani subito dopo i funerali. Presente anche l’ex presidente Biden. Al momento sono 130 le delegazioni confermate, di cui circa 50 capi di Stato e 10 sovrani regnanti.

A San Pietro lunghe code nella notte per rendere l’ultimo saluto a papa Francesco. La basilica vaticana oggi potrebbe rimanere aperta fino alle 4 di notte, possibile orario di chiusura della basilica. Vicino al feretro si sono visti sostare a lungo in preghiera il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin e l’infermiere personale del pontefice, Massimiliano Strappetti.

Intanto si pianificano i dettagli per i funerali: anche migranti torturati nei lager libici, rifugiati, detenuti in permesso e clochard troveranno posto durante il rito. Il corteo funebre che accompagnerà la salma di Francesco da San Pietro a Santa Maria Maggiore si muoverà ‘a passo d’uomo per consentire alla gente di salutarlo’. Sul percorso è prevista la presenza di duecentomila persone. La diretta tv si fermerà all’ingresso della basilica mariana perché la tumulazione sarà un atto riservato. Le visite alla tomba di Bergoglio saranno possibili da domenica mattina. Nuove riunioni della Congregazione dei cardinali in vista anche del conclave più affollato e incerto di sempre. Sui 135 porporati con diritto di voto, l’80% sono stati nominati da Bergoglio e sono quindi debuttanti