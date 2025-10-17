I Love Morricone arriva al Teatro Apparte di Palermo venerdì 24 ottobre alle ore 21.30.

Un viaggio tra musica, parole, danza e arti visive che racconta oltre sessant’anni di grande cinema italiano e internazionale, attraverso le colonne sonore più amate: da C’era una volta il West a La Vita è bella, da Nuovo Cinema Paradiso a Il Gladiatore, fino ai successi di Il Re Leone e Pirati dei Caraibi.

Sul palco, la Freedom Orchestra diretta dal Maestro Emanuele Di Bella, insieme alla voce del soprano Marzia Molinelli.

La narrazione è affidata all’attore Nicola Dessole, mentre le coreografie di Simona Mulia, interpretate da Sophia Melia e Raffaella Faranna, daranno forma visiva alle emozioni del cinema, accompagnate da proiezioni dei film originali.

Una sezione speciale sarà dedicata a Ennio Morricone, genio che ha trasformato la musica per film in poesia sonora.

Prodotto da Freedom Arte Libera e Passionesicilia.it, con la direzione artistica di Salvo Melia, lo spettacolo promette un’esperienza immersiva che celebra il potere universale del cinema e della musica.