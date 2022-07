I Love Sicilia torna in edicola: “Nuova era Lagalla” FOTO

Siamo entrati a casa del sindaco, per raccontare, a tutto campo l’uomo e l’esperto di politica

I Love Sicilia arriva in edicola con il numero di luglio, con una cover story dedicata alle rivoluzioni dolci e possibili del nuovo primo cittadino di Palermo, Roberto Lagalla. Siamo entrati a casa del sindaco, per raccontare, a tutto campo l’uomo e l’esperto di politica, un racconto che si snoda fra la sua elezione dopo la lunga era Orlando e le gravi emergenze della città che lo attendono al varco: raccontiamo l’anatomia di un metodo, dalla vita privata e dal ménage familiare sino alle più impegnative sfide amministrative.

Poi c’è un’altra nuova era, quella che si apre per il Palermo Calcio, i suoi tifosi e tutta la Sicilia, grazie all’ingresso in maggioranza nella compagine azionaria della holding dello sceicco patron del Manchester City e di una dozzina di club sparsi in tutta Europa: il Palermo calcio di Dario Mirri è la prima squadra italiana a farne parte.

Il resto, tutta la Sicilia del buono e del bello: intervista al nuovo sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo Marco Betta, che annuncia e illustra la propria impronta sul ruolo cardinale e sul volto dell’ente lirico; conversazioni, fra le altre, con il medico nemico del cancro Alberto Maringhini, con Santi Scarcella compositore-scout etneo del fenomeno del pop Ultimo, con il ‘mago’ delle luci per le feste delle città d’arte e dei vip, Simone Dibenedetto.

In questo numero, il 181, ci siamo noi della redazione. Ci siamo voluti guardare allo specchio, celebrare la nostra storia editoriale organizzando un party per dare il benvenuto in città alla mostra di Kazumi Yoshida, il grande designer giapponese di Clarence House ospitato al Loggiato San Bartolomeo della Fondazione Sant’Elia: un party per l’arte e con l’arte con ospiti d’eccezione.

Attorno, i sapori, i vini, gli oli, le arti, le mostre, le idee di design e di progettazione urbanistica: insomma, i talenti di una Sicilia che attende soltanto di essere svelata per brillare come sa.