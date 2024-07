I miti di Sicilia secondo Polara: è ispirato alla nobile Egesta il quinto cocktail della drink list estiva. Video

I miti di Sicilia, suggestioni dal mondo antico che, tramandate nei secoli, hanno mantenuto inalterato il loro fascino, assumono quest’estate una veste inedita, profumata di aromi autoctoni, con Polara.

Così, nella personalissima interpretazione gourmet della nuova drink list proposta dalla storica azienda di bibite per l’estate 2024, la bellissima ninfa Aretusa ha le note dolci e amare insieme degli aromi di arancia tarocco e arancia amara dell’Indian Tonic Polara ‘53, mentre la sfortunata ninfa Rosemarine si veste dell’intensità del pompelmo della Mediterranean Tonic Polara, la coraggiosa Etna si esprime attraverso l’eleganza del timo della Thyme Tonic Polara per finire con la conturbante sirena Lighea, immaginata da Giuseppe Tomasi di Lampedusa e interpretata attraverso il gusto pungente della Bitter Lemon Tonic Polara.

Sono dunque le botaniche siciliane della nuova linea di toniche e soda Polara ’53 l’ispirazione olfattiva per la proposta cocktail, presentata in esclusiva su LiveSicilia e frutto della collaborazione tra l’azienda siciliana e Chiara Mascellaro, bartender palermitana e campionessa mondiale di mixology.

Vi raccontiamo oggi il quinto cocktail della drink list, dedicato alla nobile troiana Egesta, da cui prende il nome anche la città di Segesta.

Leggenda vuole infatti che Laomedonte, quinto re della città di Troia, avesse chiesto aiuto a Poseidone e Apollo per costruire le mura cittadine, ma che, completato il lavoro, si fosse rifiutato di pagare il compenso dovuto. La vendetta degli dei non si fece attendere: Apollo devastò il paese con una pestilenza, mentre Poseidone inviò un sanguinario mostro marino.

Consultato, l’oracolo rispose che l’unico modo per placare il terribile mostro era dargli in pasto giovani nobili della città. Fu così che diversi Troiani mandarono in fretta e furia i loro figli all’estero e tra i fuggitivi, vi fu anche la figlia del nobile Ippote, Egesta, che sbarcò in Sicilia. Qui Egesta venne data in sposa al dio fiume Crimiso, da cui ebbe Aceste, il mitico fondatore della città di Segesta.

Armonico e sofisticato, ardente ed agrumato è il cocktail a lei ispirato, eccovi gli ingredienti per ricrearlo a casa: 30 ml vermouth rosso, 30 ml bitter, top soda Pink Grapefruit Polara ‘53. Per il procedimento ci aiuterà Chiara Mascellaro, con la videoricetta che ha preparato per noi.