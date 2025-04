La clip con i gol della gara

Un altro crollo, ancora a fine partita. Il Bari di Moreno Longo vince allo stadio San Nicola contro il Palermo con il risultato finale di 2-1. Fatale il gol siglato da Simic al minuto 89 del match: come un fulmine a ciel sereno i rosanero si ritrovano a mani vuote e i padroni di casa con tre punti fondamentali per la classifica. In alto gli highlights della gara.