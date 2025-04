Palermo, 2 milioni di bottiglie in plastica raccolte da Recopet VIDEO

Il progetto in collaborazione con Rap

PALERMO – Il posizionamento di una stazione ecologica mobile informatizzata per la micro raccolta dei Raee e la consegna di un premio di 200 euro alla persona che ha conferito la duemilionesima bottiglia di plastica in uno degli eco-compattatori installati nel comune di Palermo. La Rap, in collaborazione con Corepla, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, presenta i primi risultati raggiunti con il progetto Recopet, presso l’Università degli Studi di Palermo. Un’operazione che si traduce in oltre 75mila chili di bottiglie in PET conferite e riciclate in poco meno di un anno.

Il progetto

Recopet è un progetto volto a sensibilizzare la comunità verso i comportamenti green più virtuosi al fine di contrastare la dispersione dei rifiuti e preservare il patrimonio artistico e naturalistico siciliano. Un’iniziativa che ha previsto l’installazione di 40 eco-compattatori, tre dei quali alla cittadella universitaria di Palermo.

Ma non è tutto. La Rap ha infatti posizionato una eco-isola mobile per i rifiuti informatici che stazionerà per una quindicina di giorni nell’Ateneo prima di girare la città. Per usufruire del nuovo servizio basterà identificarsi attraverso la tessera sanitaria. Il macchinario, che funziona ad energia solare, consente il monitoraggio delle attività di conferimento, del livello di riempimento dei contenitori interni ed eventuali anomalie tramite accesso a portale internet.

I nuovi posacenere

Ma l’Università di Palermo si è resa protagonista anche di un’altra iniziativa. Nella cittadella universitaria sono stati installati infatti circa 50 colonnine posacenere di ultima generazione. Consentiranno di riciclare e convertire i mozziconi delle sigarette in un polimero plastico che potrà essere applicato in diversi settori.

Alongi: “Impegnati a cambiare Palermo”

Soddisfatto l’assessore comunale all’Ambiente, Pietro Alongi: “Siamo determinati, con il sindaco, a cambiare questa città. Ma per cambiarla ci vuole anche il contributo dei cittadini”.

Corepla: “Risultati concreti a favore dell’ambiente”

“Il risultato raggiunto a Palermo è un segno tangibile di come la collaborazione tra cittadini, azienda e istituzioni stia dando risultati concreti a favore dell’ambiente”, afferma Giovanni Cassuti, presidente di Corepla. “Con 2 milioni di bottiglie in PET raccolte e destinate al riciclo grazie ai nostri ecocompattatori, abbiamo avviato un cambiamento positivo che valorizza il concetto di economia circolare. Un successo che è il risultato della positiva risposta della comunità che ha partecipato attivamente a un sistema virtuoso in grado di generare un impatto duraturo per migliorare la qualità del territorio”.

Todaro: “Iniziative fondamentali”

Si tratta di “un piccolo traguardo”, secondo il presidente di Rap Giuseppe Todaro, “ma che assieme agli altri segna una netta inversione di tendenza. In questi anni, e in particolare negli ultimi mesi, l’azienda che ho l’onore e l’onere di guidare – aggiunge Todaro – sta facendo sforzi e passi avanti significativi”.

“Ogni progetto, ogni assunzione, ogni tassello è un frammento di un percorso molto più complesso che punta innanzi tutto a mettere in sicurezza i conti, e poi a migliorare la qualità del servizio. Iniziative come Recopet sono fondamentali per sensibilizzare la comunità. Oggi festeggiamo – conclude Todaro – , per modo di dire, la duemilionesima bottiglia riciclata attraverso questo sistema. Sono piccoli passi, ma tutti nella giusta direzione”.