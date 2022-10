“I nostri risparmi per pagare le bollette: rischiamo la chiusura”

Roberto Tudisco, imprenditore del settore ristorazione, lancia un grido disperato.

CATANIA – “Resistere due, tre, quattro mesi massimo dopodiché si può chiudere”. La vox populi proviene da Roberto Tudisco, imprenditore catanese del settore ristorazione, che non nascone le inquietudini connesse al caro-bollette e alla crisi energetica in corso.

“Siamo in una situazione in cui stiamo dando fondo ai risparmi per pagare le bollette soprattutto di luce e gas: il rincaro elettrico è stato, infatti, almeno di tre volte superiore mentre quello del gas una volta in percentuale” ci racconta. “Ci troviamo in un contesto – spiega ancora – in cui i locali che erano già da un po’ precari a causa della pandemia e degli aumenti derivati dal conflitto bellico tra Russia e Ucraina sono tracollati mentre coloro i quali sono riusciti a resistere di questo passo hanno comunque i giorni contati”.

E’ impensabile, per loro, pagare delle bollette più care di un affitto o dell’intero personale messo in regola. Né tantomeno ovviare al problema risparmiando sull’utilizzo dei macchinari, poiché è necessario che rimangano in funzione 24 ore al giorno. Altrimenti si rischia il deterioramento dei prodotti. La conseguenza immediata, dunque, non resta che il rincaro dei listini a discapito delle numerose lamentele di clienti abituali.

“L’unica speranza resta un’immediata azione da parte del governo, considerando che il precedente non è stato in grado di muoversi per tempo” conclude l’imprenditore catanese appellandosi alle istituzioni e rintracciando i colpevoli nei grandi colossi del sistema di rifornimento elettrico e di gas. “L’aumento dell’energia è – denuncia Tudisco – un pretesto attuato dai grandi colossi all’interno di un panorama di crisi al fine speculativo che il nuovo governo dovrebbe calmierare nei prossimi cinque mesi se non si vuole andare in contro al default generale”.