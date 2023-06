I Pooh tornano in Sicilia: triplo evento a settembre

Si esibiranno a Taormina ed Agrigento

PALERMO – A settembre l’atteso ritorno dei Pooh in Sicilia con tre imperdibili concerti che vedranno sul palco Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogl per ripercorrere oltre 50 anni di musica attraverso successi che hanno fatto la storia, tra cui “AMICIXSEMPRE”, storico brano del 1996, ripubblicato in una nuova versione per celebrare questo ritorno insieme.

TAORMINA – 16 e 17 Settembre; GDS SHOW – il brand degli eventi della Gazzetta del Sud e del Giornale di Sicilia – Puntoeacapo e Shake it presentano le due prestigiose serate live del 16 e 17 settembre che vedranno i Pooh esibirsi sul palco del Teatro antico di Taormina.

AGRIGENTO – 19 settembre; Si arricchisce la programmazione del Festival il Mito, che concluderà la stagione con il concerto del 19 settembre dei Pooh al Teatro Valle dei Templi, organizzato da Puntoeacapo e Shake it in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi

I biglietti per i concerti di Taormina e Agrigento saranno disponibili dalle ore 12.30 del 15 giugno su www.puntoeacapo.uno (circuito Ciaotickets): con i posti migliori, un risparmio sulle transazioni e la possibilità di utilizzare la carta docente, 18App e di rivendere il proprio biglietto. Le prevendite sono disponibili anche nei circuiti abituali, on line e punti vendita.

Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.

Dopo il tutto esaurito a San Siro, gli ultimi biglietti disponibili per lo Stadio Olimpico di Roma (sabato 15 luglio), e il sold out dei due concerti del 29 e 30 settembre all’Arena di Verona, per i Pooh si aggiungono ora 5 nuovi appuntamenti al sud a settembre: due date al Teatro Antico di Taormina (16 e 17 settembre), e a seguire live al Teatro Valle dei Templi di Agrigento (19 settembre), all’Arena Flegrea di Napoli (21 settembre) e a Villa Manin di Codroipo – UD (24 settembre).

A luglio i POOH saranno protagonisti di 2 imperdibili eventi live negli stadi, il 6 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano e il 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e Il Volo saranno loro ospiti straordinari per i due concerti.

Dopo essere stati ospiti del concerto all’Arena di Verona del trio, i POOH hanno personalmente invitato Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto ad unirsi a loro in queste due incredibili occasioni, come ospiti dei due live negli stadi di “POOH – AMICI X SEMPRE”.

RTL 102.5 è la radio partner degli eventi live “POOH – AMICI X SEMPRE”.