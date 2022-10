I proprietari di casa sono assenti, corriere entra in cortile e viene ucciso dai cani

Gli animali sono stati abbattuti. Amazon esprime vicinanza alla famiglia dell'uomo

I vicini di casa insospettiti dal furgone Amazon parcheggiato davanti l’abitazione per ore hanno deciso di dare l’allarme chiamando le forze dell’ordine, che al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatare la morte del corriere, ritrovato in una pozza di sangue. È quanto accaduto a Excelsior Springs, Kansas City, Missouri.

I proprietari di casa non c’erano e l’uomo, 50 anni, è entrato per lasciare il pacco: è stato allora che due cani, un pastore tedesco e un mastino, lo hanno attaccato. Le ferite sono compatibili con i morsi dei due animali che sono stati inseguiti e abbattuti anche se lo sceriffo della contea mantiene una certa cautela: “Non possiamo confermare ancora le cause della morte ma i due animali erano aggressivi e volevamo essere al sicuro”.

Come si legge sul Guardian, la portavoce di Amazon Lisa Levandowski ha rilasciato una nota: “Siamo profondamente rattristati dal tragico incidente che ha coinvolto un membro della nostra famiglia Amazon e forniremo supporto al team e ai familiari dell’uomo”.