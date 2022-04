I sindacati denunciano: “Mancano medici negli ospedali palermitani”

L'Asp replica: “Le procedure di reclutamento per il personale pediatrico per l'area materno infantile sono state più volte ripetute“

Gravi carenze di personale medico di pediatria negli ospedali di Partinico e Corleone, mancano inoltre radiologi in tutta l’Asp di Palermo e ci sono ritardi nell’erogazione di indennità agli operatori sanitari. È in sintesi l’allarme lanciato dai sindacati Aaroi Emac, Anaao Assomed, Cgil Medici, Cimo, Cisl Medici, Fesmed, Fials Fvm e Uil Medici al quale l’Asp replica affermando di avere affrontato comn immeditezza queste “criticità”.

Le sigle sindacali in una nota ricordano i pericoli causati dai problemi di carenza del personale medico. A Partinico e di Corleone, ad esempio, la carenza di pediatri comporta la scopertura di numerosi turni di guardia, “che espongono a grave rischio di salute i neonati, soprattutto nei casi di urgenza per sofferenza fetale che impegnano in condizioni di grave stress il personale medico-ostetrico e gli anestesisti, oltre le proprie competenze specialistiche, ed in qualche caso grazie anche all’intervento dei pediatri non in turno”.

I sindacati segnalano “la carenza di medici radiologi nelle unità operative di radiodiagnostica degli ospedali di Termini Imerese, di Petralia e soprattutto di Corleone. In quest’ultimo ospedale è presente in organico soltanto un medico, con numerosi turni di guardia scoperti”. Le sigle criticano la scelta di non procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei medici radiologi, nei giorni scorsi, “mentre si è preferito utilizzare la graduatoria vdel concorso dell’anno 2021 per assegnare incarichi a tempo determinato che sicuramente non saranno di grande interesse, con numerose rinunce”.

La direzione dell’Asp di Palermo replica sostenendo di avere assunto l’impegno di trattare queste criticità con immediatezza. “C’è da segnalare – si legge nel verbale della riunione con i sindacati – che le procedure di reclutamento per il personale pediatrico per l’area materno infantile sono state più volte ripetute e purtroppo con esiti negativi soprattutto per quanto riguarda i presidi ospedalieri di Partinico e di Corleone. Così come per il personale medico Dirigente Radiologo l’azienda ha avviato le procedure per il reclutamento a tempo determinato a seguito dell’emergenze”.