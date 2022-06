I sorrisi di Antonino e Luigi spenti per sempre nella tragedia di via Etnea

Avevano appena 31 e 21 anni: i messaggi di cordoglio e l'inchiesta sull'accaduto.

1' DI LETTURA

CATANIA. La fine del turno di lavoro in una pizzeria del centro e, poi, il tragitto verso il ritorno a casa in sella alla Ducati. Un rientro che non c’è mai stato, e che oggi diventa ancora più straziante ricostruire nella consapevolezza dell’accaduto.

Antonino Vitelli e Luigi Severino, 31 e 21 anni, non ci sono più. Le loro vite sono state portate via per sempre in una notte di quasi estate in un incidente nella parte alta di Via Etnea che non ha lasciato scampo a entrambi. Una fine ingiusta, della quale non sarà mai possibile farsi una ragione.

Antonino e Luigi non ci sono più. Quello che resta è il loro sorriso spentosi in una notte che preannunciava l’arrivo della bella stagione ma che ha catapultato tutti nel rigore freddo della cronaca.



I tanti messaggi di cordoglio da parte di chi li ha voluti bene sono la testimonianza del loro carattere disponibile e accogliente.

I due mezzi coinvolti nell’incidente, la moto e l’Opel (con a bordo l’uomo e la donna rimasti in un inevitabile stato di shock per l’accaduto) sono stati posti sotto sequestro dai magistrati: sull’incidente è stata aperta un’inchiesta per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.