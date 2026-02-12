Un volume per i 20 anni di attività della fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli

Un volume per 20 anni di storia. Appuntamento a Palermo, venerdì 13 febbraio, a partire dalle 17:00, a Villa Zito, in via Libertà.

Presentazione del volume “I Tesori della Memoria – I primi vent’anni di storia della Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli”, a cura di Francesco Polizzotto (Edizioni Ex Libris).

Saluti Istituzionali:

Renato Schifani (Presidente Regione Siciliana), Roberto Lagalla (Sindaco di Palermo), Massimo Midiri (Rettore Università degli Studi di Palermo), Francesco Paolo Scarpinato (Assessore regionale ai Beni culturali)z Fabio Tricoli (Presidente della Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli)

Interventi:

Maurizio Gasparri (Presidente Senatori Forza Italia)

Carolina Varchi (Segretario di Presidenza Camera dei Deputati)

Gabriella Portalone (Già Docente di Storia contemporanea)

Modera:

Gaspare Borsellino (Direttore Italpress)

Saranno inoltre presenti il curatore Francesco Polizzotto e l’editore e giornalista Carlo Guidotti.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli con il sostegno dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.