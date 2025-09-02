La dinamica è in fase di verifica

ROMA – Un uomo di 83 anni è morto lunedì sera dopo essere stato investito da più auto sulla strada statale 16 all’altezza di Igea Marina, nel Riminese.

La dinamica è in fase di verifica, ma secondo le prime ricostruzioni l’uomo, che viaggiava a bordo di un’auto con un amico, dopo essersi fermato in una piazzola di sosta, sarebbe sceso dall’auto, aperto il bagagliaio e poi attraversato la carreggiata, scavalcando anche il guardrail per raggiungere la vegetazione sul lato opposto.

Successivamente, tornando indietro verso la propria corsia, l’uomo è stato investito da un’auto che, a quanto pare, non avrebbe avuto possibilità di evitarlo. Il corpo è stato poi colpito anche da altre vetture in transito.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale del 118 e polizia stradale.