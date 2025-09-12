Igor Protti: “Il tumore è arrivato alle vertebre”

Dopo l'operazione e la chemio, il male si è esteso

Peggiorano le condizioni di salute di Igor Protti che da tre mesi combatte contro un tumore. Lo scorso 5 luglio l’ex calciatore gelò i suoi follower svelando di essere malato. “Ciao a tutti, questa foto è di pochi giorni fa in un letto di ospedale – scrisse su Instagram – Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese”.

“È una partita durissima – sottolineò l’ex bomber – so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta come sempre. E come sempre so di non essere solo, ho la mia grande e meravigliosa Famiglia vicino a me anche se non tutti lo possono essere fisicamente. Come quando ero in campo e mi sentivo parte di una grande comunità oggi sento anche la vicinanza di tutti gli amici e di tutte quelle persone che mi hanno seguito e voluto bene”.

“Ringrazio lo staff medico che mi ha preso in cura e che farà di tutto per aiutarmi in questa lotta – concluse – Mi scuso fin da ora se nei prossimi mesi non riuscirò a rispondere a tutti sia telefonicamente che qui su Instagram. Vi mando un forte ed enorme abbraccio”.

Igor Protti (Foto Instagram)

Igor Protti, il tumore peggiora: “Si parte con la radioterapia”

Gli ultimi aggiornamenti, non buoni, arrivano sempre da Instagram. “Dopo l’intervento per la stomia e otto sedute di chemioterapia l’ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre – confida Igor Protti – Si parte con la radioterapia. Grazie a tutti per il vostro affetto!”.

“I tifosi hanno dimostrato ancora una volta di essere la parte più bella del calcio, una grandissima comunità che nei momenti importanti si ritrova sotto gli stessi valori. Siete MERAVIGLIOSI!”, scrive ancora a corredo di una foto che lo ritrae all’ospedale Santa Chiara di Pisa. A inizio settembre, l’ex calciatore aveva ricevuto la visita di Giorgio Chiellini.

Chi è Igor Protti

Nel corso della sua carriera, Igor Protti – soprannominato lo Zar – ha giocato in Serie A, Serie C1 e Serie B vestendo le maglie di Livorno, Messina, Bari, Lazio e Napoli. Nato a Rimini nel 1967 e amatissimo dai tifosi per il suo attaccamento alla maglia e lo stile umile dentro e fuori dal campo, Protti è rimasto nella memoria collettiva non solo come bomber implacabile, ma anche come uomo di calcio capace di incarnare valori autentici, al di là dei numeri e delle categorie.

