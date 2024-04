Il caso Bartolo nel Pd, Elly Schlein: “Gli sono molto affezionata”

Le polemiche e le dichiarazioni dell'eurodeputato

ROMA- “Sono molto affezionata a Pietro Bartolo, per tutti noi prima che eurodeputato è il medico di Lampedusa. Si è sempre speso a difesa di chi arriva dal mare e lo voglio ringraziare per questi anni di impegno al Parlamento europeo per far valere principio chi entra in Italia entra in Europa e serve una vera solidarietà europea”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, affrontando il ‘caso Bartolo’, durante la presentazione dei candidati alle Europee.

Il caso Bartolo

“In questi anni – aveva detto Pietro Bartolo – ho portato avanti, insieme alla delegazione europea del Pd, politiche sull’immigrazione che rispettassero i nostri principi di umanità e solidarietà. Tutto questo in un clima di grande difficoltà vista la maggioranza che governa l’Europa e l’Italia. Per tale motivo mi rammarica il fatto che questo impegno non abbia avuto la giusta considerazione da parte del segretario regionale”.

Bartolo, sul punto, era andato oltre, annunciando che “nelle prossime ore, rifletterò attentamente sul da farsi”. L’eurodeputato sta riflettendo sulla possibilità di non accettare la candidatura nel Pd.