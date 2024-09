Il caso Boccia ‘sbarca’ in Sicilia. Urso: “Nessuna influenza sul governo”

Cosa ha detto il ministro delle Imprese a Palermo

PALERMO – “Caso Boccia? Parlo delle azioni di governo non di gossip o presunti tali, che non mi interessano. Non c’è alcuna influenza sull’azione di governo, di alcun tipo”. Il caso Boccia “sbarca” in Sicilia e il ministro delle Imprese Adolfo Urso, a Palermo per l’inaugurazione della casa del Made in Italy, risponde alle domande dei giornalisti.

Il caso Boccia sbarca in Sicilia

Accanto al ministro Urso ci sono il governatore Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Durante la presentazione dell’iniziativa in favore delle imprese, il ministro taglia corto: “Sono fatti personali che interessano voi giornalisti e a pochi altri”.

“Ai lavoratori e alle imprese italiane interessa quello che sto facendo – insiste Urso – e su quello mi devono giudicare e devono giudicare il governo. Credo che il loro giudizio, come hanno dimostrato le elezioni europee, sia estremamente positivo”.

Le parole della donna

Intervistata da La Stampa, Maria Rosaria Boccia attacca Giorgia Meloni e parla delle registrazioni effettuate mentre il ministro Gennaro Sangiuliano discuteva.

“Perché ho registrato tutto da un certo punto in poi? Perché il ministro – spiega la Boccia – mi ha detto una frase che mi ha colpito molto: ‘Io sono il ministro, io sono un uomo, io rappresento l’istituzione e in futuro nessuno crederà a tutto quello che tu dirai’”, afferma la Boccia sulla ragione per cui ha deciso di tenere le prove dei suoi rapporti con il ministro della Cultura e del suo ruolo al ministero. Quando ha detto questa frase? “A fine luglio”.

Ha altre registrazioni, audio, video? “Ho semplicemente dei documenti – conclude – per certificare la verità di una donna che diversamente non sarebbe stata creduta”.

