Il caso del solarium a Levanzo, Forgione: “Faremo chiarezza”

Il sindaco: "Come mai tutte le autorizzazioni?"

LEVANZO (TRAPANI) – Un solarium sugli scogli di Levanzo, una delle perle delle isole Egadi, e scoppia il caso. La struttura, al momento in costruzione, sembra avere tutti i permessi ma il sindaco di Favignana e delle isole Egadi, Francesco Forgione, vuole vederci chiaro. “È nostra intenzione comprendere come sia possibile che questa struttura, in un’area demaniale, e non comunale, di massimo rispetto abbia avuto tutti i pareri favorevoli – dice -, dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali all’Arpa, dalla Capitaneria di porto al Genio Civile”. Forgione poi prosegue: “Allo stesso tempo vogliamo comprendere le ragioni dell’assenza del Comune di Favignana alle Conferenze di servizio trasformatasi, con il silenzio assenso, in un parere favorevole”.

Forgione: “Piena luce su questa vicenda”

E ancora, sul caso del solarium di Levanzo, Forgione aggiunge: “Ho già chiesto al nuovo responsabile dello sportello unico delle attività produttive di ricostruire l’iter, per quanto di competenza degli uffici comunali, che ha condotto al decreto di autorizzazione della Regione siciliana del 21 luglio del 2020. Tutta la documentazione disponibile negli uffici comunali, fino all’autorizzazione dei lavori, datata 7 gennaio 2022, sarà messa a disposizione delle Autorità preposte per fare luce su questa vicenda. Per quanto di nostra competenza, abbiamo dato impulso all’approvazione del piano di utilizzo del demanio marittimo che era fermo da anni. Abbiamo adeguato le cartografie alle nuove normative e le abbiamo inviate alla Regione affinché le Egadi abbiano uno strumento irrinunciabile per la tutela delle coste e dell’ambiente”.