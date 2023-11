Il Catania cade anche a Cerignola: ed ora si attende solo Lucarelli

Sconfitta di misura (1-0) e crisi profonda per gli etnei

CATANIA – Il Catania in crisi profonda. I rossazzurri perdono la seconda partita consecutiva (sesta su tredici complessivamente giocate) al termine dell’ennesima prova incolore e senza recriminazioni da accampare. L’Audace Cerignola ringrazia e conquista i tre punti col minimo sforzo contro una compagine che, malgrado l’iniezione di grinta profusa da Michele Zeoli, è sembrata ancora “sgonfia”, insufficiente tanto nei singoli che nel collettivo. Unico lampo quello di Rocca che nel primo tempo si è fatto respingere il tiro decisivo dal portiere avversario.

Poi, il nulla con un equilibrio sostanziale che viene rotto, poco prima del quarto d’ora delle ripresa, dall’errore a centrocampo di Sarao che dà il via alla ripartenza di Malcore abile a scambiare con D’Andrea… ed a spedire il pallone imparabilmente in rete. Il Catania scompare dal campo e Bheters, nel finale, nega il raddoppio a Sosa. In precedenza… inutili le serpentine di Chiricò che solo in una circostanza ha inquadrato lo specchio della porta ma Krapikas non si è fatto sorprendere mentre i subentrati De Luca e Chiarella non hanno trovato il guizzo decisivo.

Ciò che più preoccupa è la condizione atletica della formazione etnea che, nel secondo tempo, non ha retto all’avversario. Domani dovrebbe essere ufficializzato il nuovo allenatore, Lucarelli, atteso da un compito assai arduo, nell’ottica di una risalita in classifica verso posizione più consone alle legittime aspettative.

Tabellino

Stadio “Domenico Monterisi” – di Cerignola/domenica 12 novembre 2023 – ore 18,30

13^ giornata di andata/Serie C girone C – 2023-2024

AUDACE CERIGNOLA- CATANIA 1 – 0

CERIGNOLA (4-3-2-1) – Krapikas, Russo (dal 46°s.t. Tentardini), Coccia (dal 40°s.t. Bianco), Martinelli, D’Ausilio, Ligi (k), D’Andrea (dal 40°s.t. Sosa), Ruggiero, Tascone, Rizzo A., Malcore (dal 46°s.t. Neglia).

A disposizione: Fares, Trezza, Allegrini, Prati, Gonnelli, Vitale, De Luca U., Ghisolfi, Carnevale.

Allenatore: Ivan Tisci.

CATANIA F.C. (4-3-3) – Bheters, Rapisarda (k), Silvestri, Lorenzini, Castellini, Zammarini (dal 30°s.t. Zanellato), Quaini, Rocca (dal 23°s.t. Chiarella), Chiricò (dal 30°s.t. Deli), Sarao (dal 30°s.t. Dubickas), Bocic (dal 12°s.t. De Luca G.).

A disposizione: Albertoni, Bouah, Curado, Mazzotta, Maffei.

Allenatore: Michele Zeoli.

Arbitro: Andrea Ancora di Roma 1.

Assistenti: Emanuele Renzullo (Torre del Greco) e Giacomo Bianchi (Pistoia).

Quarto ufficiale: Paolo Grieco (Ascoli Piceno).

Reti: 14°s.t. Malcore (CER).

Indisponibili:Livieri, Di Carmine, Popovic, Marsura, Rizzo G., Ladinetti (CT).

Ammoniti: Tascone (CER); Silvestri (CT); Bianco (CER); Lorenzini (CT)

Cronaca

Primo tempo (0-0)

2° Chiricò ci prova direttamente su corner: palla sull’esterno alto della rete;

4° conclusione centrale di Bocic;

5° Rocca ruba palla a centrocampo e s’invola verso la porta avversaria: Krapikas si salva a stento…deviando il pallone in uscita bassa!

12° Krapikas tira via dall’incrocio dei pali una conclusione a giro di Chiricò;

17° Bheters si oppone, in due tempi, al diagonale di Coccia;

19° sugli sviluppi di un calcio di punizione laterale… Malcore spedisce il pallone in rete ma… era in fuorigioco!

25° sul cross dalla bandierina… Lorenzini manca l’impatto pieno col pallone… sprecando una ghiotta occasiona a due passi dalla porta del Cerignola;

28° girata dal limite di Sarao: centrale;

35° colpo di testa alto di D’Andrea;

40° sul cross dalla bandierina… spettacolare sforbiciata di Sarao che, però, manda il pallone alto;

43° Chiricò tira a lato dal limite;

44° D’Ausilio tira addosso ad un avversario… poi Coccia calcia a lato;

45° il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Secondo tempo (1-0)

5° punizione dalla distanza di Chiricò: centrale;

12°nel Catania, Giuseppe De Luca sostituisce Bocic;

14° Cerignola il vantaggio: Sarao perde palla sulla trequarti… Malcore scambia il pallone con D’Andrea e sigla l’1-0 !

17° Catania vicino al pareggio: la conclusione violenta di Sarao viene respinta da Krapikas ed il tapin di De Luca sibila a lato!

21° colpo di testa di Sarao, alto;

22° Malcore lancia D’Ausilio che, da ottima posizione, non tira ed il suo passaggio viene deviato in angolo;

23° nel Catania, Chiarella subentra a Rocca;

27° punizione dal limite calciata da Malcore che viene deviata fuori da un suo stesso compagno;

30° nel Catania, Dubickas, Zanellato e Deli subentrano a Sarao, Zammarini e Chiricò;

34° Rapisarda ignora i compagni ben piazzati a centro area e scaraventa il pallone altissimo!

37° Chiarella manca il pari facendosi contrare da Krapikas in uscita;

39° Bheters para a terra la conclusione di D’Ausilio;

40° nel Cerignola, Sosa e Bianco sostituiscono D’Andrea e Coccia;

45° concessi 5 minuti di recupero;

46° nel Cerignola, Tentardini e Neglia subentrano a Russo e Malcore;

49° Bheters nega a Sosa il raddoppio;

50° seconda sconfitta consecutiva per il Catania!