Il Catania esonera Tabbiani, squadra a Zeoli: e salta anche il ds Laneri

La decisione della Società e le possibili alternative

CATANIA – L’ad Vincenzo Grella lo aveva detto: anche per mister Tabbiani la fiducia sarebbe stato a tempo. L’inconsistenza di Potenza è stata l’ultima goccia che ha fatto traboccare il classico vaso.

L’ormai ex tecnico rossoazzurro è stato sollevato dall’incarico. Lo ha annunciato la stessa Società etnea con un comunicato scarno ma essenziale.

Le parole della Società

“Catania Football Club comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra Luca Tabbiani, l’allenatore in seconda Michele Coppola e il preparatore atletico Paolo Bertoncini: ai tre professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali.

La conduzione della prima squadra viene provvisoriamente affidata a Michele Zeoli: l’allenatore dell’under 19 rossazzurra dirigerà domani il primo allenamento in vista della gara Catania-Picerno, valevole per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2023/2024″.

Quali alternative?

Società già al lavoro sul fronte sostituto. Sarebbe stato contattato Rolando Maran (già nei giorni scorsi) e non sarebbe giunta la possibilità di discutere della cosa.

C’è, invece, un fronte caldissimo che viene perseguito in queste ore: ed è quello che porta ad un altro ex, Cristiano Lucarelli. Il tecnico livornese sta rescindendo il contratto con la Ternana e, solo in quel caso, si potrebbe aprire la porta per ragionare su un suo possibile arrivo sulla panchina etnea.

Salta anche il Direttore Laneri

E proprio in queste ore il Catania Football Club rende noto di aver sollevato dall’incarico il direttore sportivo Antonello Laneri.

“Riflettendo sulla situazione attuale della prima squadra, valutiamo la possibilità di intervenire anche in altri ambiti e pertanto non escludiamo ulteriori novità relative ai professionisti oggi sotto contratto”: sono le dichiarazioni del vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella.