Il Catania fa suo il derby: 2-1 al Messina ed è passaggio del turno

Nella gara secca del Massimino

4' DI LETTURA

CATANIA – Il Catania brinda in Coppa superando il primo turno eliminatorio a spese di un volenteroso Messina che, nel finale, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo riuscendo, però, solo a dimezzare lo svantaggio. Finisce 2-1 per i padroni di casa.

Inizio a spron battuto della squadra allenata da Luca Tabbiani che sfiora ripetutamente il vantaggio ma la traversa si oppone alla forte conclusione di Deli. Nella ripresa, il Catania insiste nelle sue folate offensive, alimentate soprattutto da Bocic che tiene in allerta la difesa giallorossa. Ed è proprio il numero 24 a sbloccare il risultato sulla perfetta imbeccata di Marsura lanciato nello spazio da Zammarini. Sulle ali dell’entusiasmo… i rossazzurri raddoppiano poco dopo con la perfetta girata aerea di Sarao sullo spiovente dalla bandierina: nulla può De Matteis costretto a capitolare ancora. Il Messina si scuote… lasciando però spazio alle ripartenze avversarie che mettono Bocic, Chiricò e Di Carmine in condizione di creare i presupposti per altri gol ma il finale è ancora da scrivere. Ortisi, infatti, restituisce speranze alla formazione di Giacomo Modica, spedendo il pallone in rete dal limite dell’area con un’imprendibile conclusione rasoterra, sugli sviluppi di un calcio piazzato. In precedenza, Pacciardi aveva timbrato il palo con un colpo di testa su cross dal corner. Il Messina tenta il tutto per tutto nei minuti di recupero ma la difesa del Catania fa buona guardia.

Rossazzurri qualificati al turno successivo nel quale affronteranno, sempre al “Massimino” la vincente di Picerno-Taranto. E domenica… torna il campionato con Catania-Latina in programma alle 16.15.

Il tabellino

Stadio “Angelo Massimino” – di Catania

mercoledì 4 ottobre 2023 – ore 20,45

Coppa Italia Serie C – 2023-2024

primo turno eliminatorio

CATANIA – MESSINA 2-1

CATANIA F.C. (4-3-3) – Bethers, Bouah, Silvestri (k) (dal 15°s.t. Curado), Lorenzini, Maffei (dal 32°s.t. Castellini), Deli, Ladinetti, Zammarini (dal 15°s.t. Rocca), Bocic, Sarao (dal 26°s.t. Di Carmine), Marsura (26° s.t. Chiricò).

A disposizione: Albertoni, Quaini, Mazzotta.

Allenatore: Luca Tabbiani.

ACR MESSINA (4-3-3-) – De Matteis, Polito, Pacciardi (k), Darini (dal 17°s.t. Ragusa), Tropea (dal 39°s.t. Zammit), Buffa, Franco (dal 17°s.t.Frisenna), Ortisi, Cavallo (dal 39°s.t. Scafetta), Luciani (dal 17°s.t. Salvo), Zunno.

A disposizione: Fumagalli, Di Bella, Lia, Manetta, Ferrara, Firenze, Emmausso, Plescia.

Allenatore: Giacomo Modica.

Arbitro: Luca De Angeli di Milano.

Assistenti: Pierpaolo Carella (L’Aquila)e Stefania Signorelli (Paola).

Quarto ufficiale: Gaetano Bonasera (Enna).

Reti: 9°s.t. Bocic (CT); 14°s.t. Sarao (CT); 44°s.t. Ortisi (ME).

Indisponibili: Rizzo G., Chiarella, Rapisarda, Dubickas, Popovic (CT);

Ammoniti: Zunno (ME); Chiricò (CT); Rocca (CT); Frisenna (CT); Bouah (CT).

Spettatori: 9.759

La cronaca

Primo tempo (0-0)

3° Catania ad un passo dal vantaggio: Deli supera in slalom alcuni avversari e poi, solo davanti al portiere, manda il pallone contro la traversa!

8° Marsura tira addosso a De Matteis da ottima posizione;

11° conclusione debole di Buffa;

28° tiro-cross di Maffei sul quale Silvestri non arriva in tempo per la deviazione sottoporta;

29° volata di Deli sulla sinistra e assist per Marsura che calcia a lato di pochissimo;

37° Ortisi serve Cavallo in profondità ma quest’ultimo alza troppo la mira;

40° Cavallo s’incunea in area rossazzurra e mette in mezzo un invitante pallone che nessuno dei suoi compagni raccoglie: Poi… Bouah libera;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° il primo tempo si chiude a reti bianche.

Secondo tempo (2-1)

9° Catania in vantaggio: Zammarini lancia Marsura che serve il liberissimo Bocic… lesto a spedire il pallone in rete a porta vuota: 1-0 !

13° conclusione di Marsura smorzata in angolo da un difensore;

14° raddoppio del Catania: sul cross dalla bandierina di Deli… svetta di testa Sarao che sigla il 2-0 !

15° nel Catania, Silvestri e Zammarini lasciano il posto a Curado e Rocca;

17° nel Messina, Frisenna, Salvo e Ragusa sostituiscono Franco, Luciani e Darini;

24° conclusione centrale di Bouah;

25° Bocic per poco non sorprende De Matteis;

26° nel Catania, Chiricò e Di Carmine rilevano Marsura e Sarao;

32° nel Catania, Maffei lascia il posto a Castellini;

39° nel Messina, Tropea e Cavallo lasciano il posto a Zammit e Scafetta;

41° Messina vicino al gol: sul cross dalla bandierina… colpo di testa di Pacciardi e pallone che sbatte sul palo. Poi… recupera Bheters;

44° il Messina accorcia le distanze con Ortisi direttamente su punizione dal limite: 2-1 !

45° concessi 4 minuti di recupero;

46° conclusione di Di Carmine… parata in due tempi da De Matteis;

49° vince il Catania. Nel turno successivo i rossazzurri affronteranno la vincente di Picerno-Taranto.