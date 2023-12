Il Catania in Coppa vuole rialzare la testa: al Massimino arriva il Pescara

Mancheranno Di Carmine, Silvestri, De Luca e Bouah

CATANIA – Va archiviata in fretta la brutta prestazione di Messina. Una sconfitta che brucia non tanto per il risultato bensì per una prestazione che ha riproposto antichi spettri che parevano essere stati scacciati definitivamente.

Al Massimino (domani sera, mercoledì) si attende l’arrivo del Pescara che sarà orfano in panchina di mister Zeman (per lui lieve ischemia e ricovero in ospedale, ne avrà per qualche giorno) in quella che è la sfida secca valevole per i Quarti di finale di Coppa Italia di Serie C. C’è voglia di rivalsa e di centrare un passaggio di turno che significherebbe tantissimo in vista del proseguo della stagione.

Le parole di mister Lucarelli

Ed alla vigilia della sfida al Pescara, mister Lucarelli ha dato la sua chiave di lettura: “Siamo perfettamente consapevoli dell’importanza di questa partita e abbiamo la giusta esperienza per capire che spesso, nel calcio, le prestazioni migliori giungono proprio dopo una grande delusione come quella vissuta a Messina. Dobbiamo dimostrare di aver imparato la lezione”.

“Massimino una forza in più”

Ed ancora: “La Coppa Italia è per noi un’opportunità notevole: affronteremo una delle squadre più in forma e più forti dell’intera Serie C, reduce da quattro vittorie consecutive, e ci aspettiamo una partita intensa sotto l’aspetto del gioco e sul piano emotivo. Sono un estimatore di Zeman e mi sarebbe piaciuto sfidarlo, gli faccio i miei migliori auguri per una pronta e completa guarigione. Agli indisponibili di lungo corso si aggiungono Di Carmine e Bouah, alle prese con i postumi dei rispettivi infortuni muscolari, e Silvestri, che si è fermato durante la rifinitura: le loro condizioni verranno nuovamente valutate nelle prossime settimane, ci dispiace non poter contare sull’intera rosa. So che i nostri tifosi non ci faranno mancare il loro sostegno e penso che i ragazzi sapranno trarre dal “Massimino” tanta forza in più”.

I convocati

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossoazzurro (De Luca è squalificato):

1 Bethers

2 Curado

3 Maffei

5 Rapisarda

6 Zanellato

8 Rocca

11 Mazzotta

15 Privitera

16 Quaini

17 Dubickas

19 Deli

20 Popovic

22 Livieri

24 Bočić

26 Lorenzini

27 Castellini

31 Chiarella

32 Chiricò

33 Zammarini

77 Marsura

95 Albertoni